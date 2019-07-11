Первый построенный Китаем ледокол передан в эксплуатацию

В порту Шанхая состоялась торжественная церемония передачи в эксплуатацию первого построенного Китаем ледокола, получившим имя «Сюэлун 2» («Снежный дракон 2»), сообщает информационный портал «Пэнпай».

Ледокол имеет водоизмещение свыше 13,9 тыс. тонн, длину 122,5 метра, ширину 22,3 метра, а также максимальную осадку в 7,85 метра, передает ТАСС.

«Сюэлун 2» способен перевозить на борту до 4,5 тыс. тонн груза, а максимальная скорость движения, согласно техническим характеристикам, составляет порядка 15 узлов.

Ледокол способен преодолевать лед толщиной до 1,5 метра как кормой, так и носовой частью, и двигаться при этом со скоростью 2-3 узла. Судно обладает запасом хода до 20 тыс. морских миль и способно находиться в море автономно в течение 60 дней.

Строительство ледокола для научно-исследовательских полярных экспедиций началось в декабре 2016 года на верфи в Шанхае. Планируется, что после сдачи в эксплуатацию «Сюэлун 2» вместе с ледоколом «Сюэлун» отправиться в экспедицию к Южному полюсу.

Единственный находившийся у Китая в эксплуатации ледокол «Сюэлун» в 1994 году был приобретен у Украины, после чего совершил 22 экспедиции в район Антарктики и девять в Арктику.

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