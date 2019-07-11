В четверг синоптики пообещали москвичам прохладную пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в четверг утром в столице будет 13 градусов тепла. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 16 градусов. Во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется северный, силой 1 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.