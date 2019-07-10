ЦИК поддержал идею Беглова реформировать муниципальные избиркомы

Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев поддержал заявление врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о необходимости реформирования системы работы избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО).

«Когда врио губернатора говорит о своей позиции – это значит, что он точно понимает вред, который наносится и избирательному процессу, и выборам в муниципальные органы власти, и выборам губернатора Санкт-Петербурга. Позиция, о которой он заявил, очень важна для всех тех, кто занимается организацией избирательных кампаний в Петербурге», – передает слова Булаева ТАСС.

Он отметил, что ЦИК помогает горизбиркому Петербурга решать проблемные ситуации практически в постоянном режиме.

«И мы тоже отмечаем значительное количество нарушений со стороны достаточно небольшого количества муниципальных избирательных комиссий. Их там наберется два десятка с трудом, но они портят всю картину. И, естественно, врио губернатора это не может не беспокоить, потому что люди не всегда разделяют муниципальные и губернаторские выборы», – уточнил зампредседателя ЦИК.

По его словам, высказанная Бегловым позиция точно отражает ситуацию, которая сложилась в ИКМО Петербурга.

«Мы ситуацию во многом исправляем, она сегодня достаточно серьезно уже откорректирована, но вот это заявление позволит нам добиться результата. Тем более, что у нас сегодня есть уже и протоколы об административных правонарушениях, поданные в суды. И я думаю, что в ближайшее время суды определятся с этими протоколами и тогда многие председатели муниципальных комиссий, нарушившие закон, понесут серьезное наказание, которое лишит их возможности заниматься профессиональной деятельностью», – добавил Булаев.

Ранее в среду Беглов заявил о необходимости реформирования системы работы ИКМО, так как в данный момент они «практически никому не подчиняются». Он также отметил, что полностью поддерживает действия Санкт-Петербургской избирательной комиссии (ГИК), направленные на решение возникающих проблем, и отметил оперативную работу правоохранительных органов.