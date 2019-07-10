Эксперт: Утечку секретной переписки британского посла вряд ли устроила Россия

«Ситуация вокруг утечки секретных телеграмм напоминает сюжет Агаты Кристи. Подозреваемых много, и у каждого был свой мотив. Но вряд ли за утечкой стоят американцы или Россия, хотя такие версии и звучат», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Куликов, комментируя утверждения о том, что ссору США и Британии спровоцировал Вашингтон или Москва.

«Думаю, что утечку секретных документов устроил кто-то из дипломатов, критически настроенных к Трампу. Вероятно, он хотел показать, что американского президента не любят на всех уровнях британской правящей элиты. Но вычислить конкретного виновника будет трудно. Период, который охватывает переписка, достаточно большой, доступ к ней могли иметь сотни дипломатов», – пояснил руководитель исследовательской компании EuropeInsight Андрей Куликов.

Ранее стало известно, что английский посол в Вашингтоне Ким Дэррок в секретных дипломатических телеграммах назвал главу американского государства Дональда Трампа «неумелым» и «некомпетентным» и предсказал ему позорный финал карьеры. После публикации этой секретной переписки Трамп заявил, что его правительство не будет работать с этим послом. В среду Дэррок подал в отставку.

В Британии скандал совпал с финальным витком борьбы за кресло премьер-министра, которую ведут бывший и нынешний главы МИДа – Борис Джонсон и Джереми Хант. Хант полностью поддержал своего подчиненного. Во время теледебатов с Джонсоном он даже пообещал: Ким Дэррок останется послом, если Ханту удастся стать главой правительства.

«Великобритании сейчас очень нужно заключить с США соглашение о свободной торговле. Если Джереми Хант победит, то ему теперь будет гораздо сложнее договариваться с Трампом. Он испортил свои переговорные позиции, взяв под защиту Дэррока. А Борис Джонсон во время теледебатов не случайно уклонился от прямых ответов на вопросы по поводу скандала, ведь у него-то хорошие личные отношения с Трампом, ему нет смысла их портить. Так что в этом смысле скандал сработал в плюс Джонсону», – признал Куликов.

Но несмотря на скандал, связи США и Великобритании остаются очень тесными, отметил эксперт. Даже сторонники Трампа понимают, что инцидент связан лишь с личными отношениями двух людей – Трампа и английского посла, подчеркнул собеседник. «Так что у Дэррока не было вариантов по итогам этой истории, кроме как уйти в отставку», – констатировал Куликов.