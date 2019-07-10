Беглов собрался навести порядок в муниципальных избиркомах Петербурге

Система работы избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО) в Петербурге нуждается в реформировании, заявил врио губернатора города Александр Беглов.

«Сегодня избирательные комиссии муниципальных образований практически никому не подчиняются – ни ЦИКу, ни горизбиркому, ни каким-то другим структурам. Уверен, что необходимо реформировать эту систему. Иначе будут продолжаться те безобразия и злоупотребления, которые на сегодняшний день происходят в нашем городе», – передает его слова ТАСС.

По его словам, он полностью поддерживает действия Санкт-Петербургской избирательной комиссии (ГИК), которые направлены на решение возникающих проблем, и отметил оперативную работу правоохранительных органов.

В среду председатель горизбиркома Виктор Миненко заявил журналистам, что ГИК будет принимать «жесткие меры» к ИКМО, в отношении которых будут выявлены нарушения.

Ранее сообщалось, что горизбирком обязал ИКМО работать без выходных при приеме документов, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов города, а в случае необходимости – организовать работу в нерабочие часы по будням. Также ГИК Петербурга намерен через суд привлекать к административной ответственности представителей ИКМО города за невыполнение решений ЦИК России о процедуре назначения выборов. Комиссия уже обратилась в прокуратуру с просьбой усилить контроль за соблюдением прав участников выборов.

В единый день голосования 8 сентября в Петербурге будут проведены выборы депутатов 110 муниципальных советов. Должно быть замещено 1550 мандатов. Муниципальные депутаты избираются на пять лет.