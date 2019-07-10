В СПЧ обескуражены применением закона об оскорблении госсимволов ижевским судом

Председатель Совета по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов прокомментировал решение Октябрьского районного суда Ижевска об административном штрафе за использование ненормативной лексики в обращении к главе Удмуртии.

«Мы в очередной раз сталкиваемся с неадекватным применением так называемого «закона об оскорблении власти». Как мог судья не заметить, что этот закон наказывает за матерщину в адрес не всех государственных структур, а только органов, «осуществляющих государственную власть в Российской Федерации». В статье 11 Конституции РФ черным по белому написано, что государственную власть в Российской Федерации осуществляют президент, Федеральное Собрание, правительство и суды Российской Федерации», – приводятся слова Федотова на сайте СПЧ.

«Неужели здесь что-то может быть неясно? Конечно, материться вообще не полезно, как с точки зрения добрых нравов, так и с точки зрения закона. Не будем забывать, что нарушение общественного порядка, сопровождающееся нецензурной бранью в общественном месте, рассматривается в КоАП РФ как хулиганство. За нецензурную брань в СМИ тоже наказывают, хотя в этом вопросе ясно далеко не все. Но наказывать за матерщину в социальных сетях – значит пытаться извести комаров на болоте с помощью мухобойки. Надеюсь, что состоявшееся судебное постановление будет пересмотрено», – пояснил свою позицию глава СПЧ.