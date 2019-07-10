Власти Москвы ответили на слухи об опасности дороги через ядерный могильник

В Москомархитектуре ответили на статью издания The Village, где сообщалось о том, что Юго-Восточная хорда вместе с мостом через Москву-реку частично пройдет около могильника завода полиметаллов с захоронениями радиоактивных отходов урановых и ториевых руд (район Москворечье-Сабурово).

Несмотря на то, что часть площадки Московского завода полиметаллов действительно попадет в зону строительных работ и участки с особыми экологическими условиями, Юго-Восточная хорда никак не затронет зоны со старыми радиоактивными отходами, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Представители ведомства рассказали, что разработка проектной документации предусматривает не только инженерно-экологические изыскания, но и оценку радиационной обстановки на участках, пишет «Интерфакс».

Интернет-издание The Village в своей публикации заявляло, что во время строительных работ в районе могильника урана и тория радиоактивные отходы поднимутся на поверхность, после чего радиация распространится по всему городу через зараженные воду и воздух. Из материала следует, что строительные работы на указанном участке должны привести к экологической катастрофе.

В материале отметили, что в 50-60 метрах от платформы Москворечье заметно превышение радиации.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о глобальной реконструкции старой дорожной сети Москвы.