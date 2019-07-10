«Почта России» выпустила конверты в память о подвиге полицейского Нурбагандова

«Почта России» выпустила конверты, которые посвящены полицейскому из Дагестана Магомеду Нурбагандову, убитому боевиками в 2016 году. В церемонии специального гашения конверта, посвященного трехлетию со дня подвига, принял участие руководитель республики Владимир Васильев.

«Ведь когда террористы монтировали запись расправы, этот эпизод просто вычеркнули, и только последующая работа правоохранительных органов позволила установить истину. Когда истина, которую пытались скрыть бандиты, стала известна, произошло удивительное – всенародные чувства, которые люди испытывали не только в Дагестане, но и по всей России, услышав это обращение «Работайте, братья!», сказанное под дулом оружия. Магомед Нурбагандович Нурбагандов сегодня Герой, которым гордится Россия», – сказал Васильев, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации главы и правительства Дагестана.

К памятной дате также был изготовлен специальный штемпель, на котором указана информация о подвиге: дата и название события. Директор дагестанского филиала «Почты России» Махач Магомедов отметил, что, начиная с сегодняшнего дня, 300 тыс. конвертов с портретом Магомеда Нурбагандова будут распространяться в почтовой сети во всех регионах Российской Федерации. «Вместе с тысячами конвертов по миру разойдется напоминание о нашем соотечественнике и его подвиге», – добавил он.

Четверо боевиков 10 июля 2016 года, недалеко от села Сергокала, захватили нескольких отдыхающих, там они застрелили Абдурашида Нурбагандова. У его двоюродного брата Магомеда боевики обнаружили удостоверение сотрудника МВД, преступники потребовали у него обратиться к коллегам с призывом уйти из правоохранительных органов. Однако в ответ полицейский успел выкрикнуть: «Работайте, братья!». Президент России Владимир Путин присвоил посмертно звание Героя России лейтенанту полиции Магомеду Нурбагандову за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, а также наградил его орденом Мужества.

В честь Магомеда Нурбагандова переименованы улицы в его родном селе Сергокала, а также в Ленинском районе Грозного. Кроме того, в Махачкале улицу имени Николаева в мае прошлого года переименовали в честь братьев Магомеда и Абдурашида Нурбагандовых.