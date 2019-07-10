В РПЦ разъяснили священникам, как общаться с молодыми людьми

В связи с ростом числа различных молодежных субкультур священный синод Русской православной церкви разработал документ, в котором описывается приходская работа с представителями этих течений. В нем священникам даны рекомендации, как общаться с молодыми людьми и рассказывать им о христианстве.

«Практически все субкультуры так или иначе связаны со следованием определенным авторитетам (музыкантам, идеологам уголовной «романтики», националистических организаций и пр.), каким-либо придуманным образам (из мира фэнтези, аниме), отрицающим традиционные общественные нормы (панки, хиппи, готы и др.), то есть в конечном итоге – кумирам, что противоречит одной из важнейших Божиих заповедей, даже если речь идет о наиболее «безобидных» субкультурах», – говорится в утвержденных Синодом «Пастырских рекомендациях».

«Целью работы с представителями субкультур должно стать желание показать им полноту жизни в Церкви со Христом, а не желание переделать молодого человека и вытянуть из субкультуры (кроме деструктивных)», – цитирует РИА «Новости» документ.

Разработчики рекомендаций подчеркивают, что при общении с представителями молодежных субкультур священник «за эпатажным внешним видом или манерой поведения» должен «увидеть личность».

По их мнению, «священнослужитель должен находить темы для коммуникации, которые вызывали бы интерес у представителей субкультур, и не акцентировать внимание на разнице в понимании жизненных ценностей». Авторы документа также отмечают, что «не имеет смысла заигрывать с молодежью и «спускаться» до ее сленгового языка, но учитывать понятийный аппарат надо: одно и то же слово может иметь разное понимание и даже значение».

Напомним, еще в 2009 году церковь начала движение в сторону молодежи: предстоятель РПЦ Кирилл заявлял, что в среде неформалов и представителей других субкультур необходимо читать проповеди.