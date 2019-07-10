Член ОП выступил против использования закона об оскорблении госсимволов в интересах чиновников

Член Общественной палаты Александр Малькевич заявил, что решения судов, которые штрафуют людей за оскорбления в адрес чиновников по статье об «оскорблении государственных символов», неправомерны, неграмотны и политически опасны.

«Власти на местах снова используют закон об оскорблении госсимволов в своих интересах. Не успели мы забыть совершенно дикий «кейс Хакасии» (где глава республики первым приравнял себя к «символам власти»), как появился новый эпизод. В мае 20-летний житель Ижевска в своем аккаунте в Instagram в Stories обратился к главе Удмуртии Александру Бречалову, используя ненормативную лексику. Суд расценил это видео, как оскорбляющее человеческое достоинство (согласен) и выражающее неуважение к органам госвласти (ну что за бред!), за что и оштрафовал молодого человека на 30 тыс. рублей», – написал Малькевич в своем Facebook.

Он отметил, что дело было рассмотрено в отсутствии обвиняемого, а адвокат сообщила, что ее подзащитный в содеянном раскаялся и опубликовал пост с извинениями.

«Считаю решение суда неправомерным и неграмотным - и политически опасным. Более того, на мой взгляд, это только начало и, если мы сейчас не дадим по рукам чиновникам, они и дальше будут считать себя олицетворением власти и государства. Критиковать чиновников можно и нужно; грязно ругаться и оскорблять людей – не стоит. Но не является чиновник символом! Это не флаг и не герб!» – заключил Малькевич.

Ране Малькевич вместе с членом ОП Султаном Хамзаевым обратились в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку по результатам мониторинга СМИ на предмет материалов, оскорбляющих госсимволику.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как чиновникам будут запрещать считать себя государственными символами.