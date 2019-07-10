Беспилотный трактор показали в Екатеринбурге

НПО автоматики (входит в Роскосмос) на выставке «Иннопром-2019» представило прототип беспилотного трактора.

«На беспилотном прототипе трактора отсутствуют привычные органы управления – в нем нет кабины, руля и педалей. Во время движения машина автономна и способна определять собственную локацию на местности за счет установки нескольких систем разработки НПО автоматики», – передает РИА «Новости» сообщение предприятия.

Специальный контроллер, отвечающий за движение трактора, получает и обрабатывает информацию со спутника.

«Электронный мозг» самостоятельно принимает решения и способен обучаться в процессе работы, накапливая знания. Искусственный интеллект машины обеспечивает ее безопасное движение по траектории с оптимальными скоростями», – сообщили в НПО автоматики.



Камеры с функцией точного вождения служат «глазами» машины. Беспилотный трактор работает в связке с системой коррекции спутникового сигнала, которая обеспечивает точность до 10 сантиметров.

Напомним, 20 июня «Яндекс» начал тестировать в Москве беспилотные автомобили.