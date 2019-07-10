Кремль заявил об отсутствии переговоров с Украиной по освобождению удерживаемых лиц

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль в данный момент не ведет переговоров с Украиной об освобождении удерживаемых лиц, контактная группа затрагивает эти вопросы, но результата нет.

«Нет», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, ведет ли на данный момент Кремль какие-то переговоры по поводу освобождения украинских моряков и руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

По словам пресс-секретаря российского лидера, «были определенные обращения российской стороны», а также «нотная переписка», однако «больше пока ничего не происходит».



Песков отметил, что речь идет о ситуации с удерживаемыми лицами в целом.



«Вообще в целом ситуация с удерживаемыми лицами. Эта тема затрагивается на контактной группе, но пока мы видим, что результатов нет», – добавил он.

Кирилла Вышинского задержали на Украине 15 мая 2018 года. Его обвинили в государственной измене, а также в незаконном обороте оружия. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

При этом Вышинский выступает против его возможного обмена на кого-либо из украинских граждан, содержащихся в российских тюрьмах. Он отмечал, что его задержание было нелегальным, так как «основывалось на абсурдных и лживых обвинениях».

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин сообщил, что российские власти не забыли о задержании Вышинского.

Напомним, 3 июля украинские власти нашли способ продлить арест Вышинского.

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