В Раде предложили наказывать за непризнание Крыма украинским

В Верховной раде готовятся рассмотреть законопроект, который предусматривает уголовное наказание за непризнание принадлежности Украине Крыма и Донбасса.

Документ предлагает уточнить ст. 110 Уголовного кодекса страны о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», дополнив состав преступления, говорится в пояснительной записке к документу.

«Умышленное непризнание принадлежности Автономной Республики Крым и города Севастополя, отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей к территории Украины наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой», – говорится в тексте документа.

Сейчас первая ее часть (которую предлагается дополнить) предусматривает до трех лет ограничения или лишения свободы за действия, цель которых – изменение границ, или за публичные призывы к этому; или от семи до 12 лет лишения свободы, если такие действия привели к гибели людей или другим тяжким последствиям.

Инициаторами законопроекта выступили спикер Рады Андрей Парубий и депутаты парламента Виктория Сюмар и Мария Ионова.

Авторы отмечают, что сейчас статья «направлена скорее на предупреждение угрозы раскола государства и призывов к ним», а ее толкование «создает неудобства в ее применении по фактам умышленного непризнания принадлежности временно оккупированных территорий».

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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