Чиновника пытались поджечь в Петербурге при сносе кафе

Представитель комитета по контролю за имуществом (ККИ) администрации Петербурга сообщила, что группа неизвестных мужчин напала на сотрудников горадминистрации во время демонтажа нелегального уличного кафе, одного из чиновников пытались задушить, а другого – поджечь.

По словам представителя администрации города, накануне на улице Доблести в Южно-Приморском парке сносили незаконное кафе.

«Когда наши сотрудники начали освобождать территорию, на четырех автомобилях подъехала группа неизвестных, примерно 12-15 человек. Они угрожали представителям городской администрации и их семьям физической расправой, хватали за одежду. Одного сотрудника пытались придушить, а другого один из угрожавших облил бензином из канистры, намереваясь поджечь. К счастью, его остановили его же «товарищи», – передает РИА «Новости» слова представителя ККИ.



Она рассказала, что сотрудники комитета вызвали полицию, но нападавшие успели скрыться до приезда наряда. В итоге кафе демонтировали, а пострадавшие написали заявление в полицию.

Напомним, в августе 2016 года ночь сноса объектов самостроя в Москве прошла без эксцессов