В Москве заметили краснокнижных речную крачку и хохлатую чернеть

На территории московского лесопарка «Серебряный бор» замечены редкие краснокнижные птицы камышница, речная крачка и хохлатая чернеть, сообщили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«На территории Серебряного бора сотрудниками Мосприроды были замечены семейство камышницы, несколько речных крачек, хохлатая чернеть с потомством и серая цапля. Камышница имеет третью категорию редкости в Красной книге Москвы. Речная крачка более редкая – у нее вторая категория в Красной книге. Хохлатая чернеть – нечастый обитатель московских водоемов, она является охраняемым видом и занесена в Красную книгу Москвы с третьей категорией редкости», – передает АГН «Москва» сообщение пресс-службы ведомства.

Там рассказали также, что камышница имеет и второе название – болотная курочка.

«Эта черная водоплавающая птица с красным клювом при опасности предупреждает птенцов резким звуком, похожим на одновременный хлопок и свист. Ее еще называют болотной курочкой, и увидеть ее непросто – эта птица скрытная и пугливая», – рассказали в департаменте.

Там напомнили, что речная крачка является родственницей чайки.

«Схватив рыбку тонким клювом, в период ухаживания самец речной крачки дарит лучший улов самке, чтобы она по достоинству оценила его рыболовные качества добытчика. Хохлатая чернеть также нечастый обитатель московских водоемов. Она является охраняемым видом и занесена в Красную книгу Москвы с третьей категорией редкости», – добавили в департаменте.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция в Москве встанет на защиту ландышей.