Самолеты ВВС Катара столкнулись в воздухе

Два тренировочных самолета военно-воздушных сил (ВВС) Катара столкнулись в воздухе.

О столкновении самолетов сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Уточняется, что пилотам удалось катапультироваться. Данных о возможной причине столкновения пока нет.

Ранее в Сети было опубликовано видео взрыва после столкновения самолета ВВС Индии со стаей птиц.