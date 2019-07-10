Нефть подорожала на данных о снижении запасов сырья в США

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10 июля, среда | Последнее обновление — 09:39 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В Германии потребовали снести памятник героям боя под Прохоровкой
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Автодорога из Китая в Европу поставила Россию перед выбором
Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»
Российские женщины просят защиты
Москва дала Грузии последний шанс
Людей в Черном море погубила вопиющая жадность
США переподчиняют свой «балтийский хаб» Польше
Сергей Перепелица, политический обозреватель
Если вдруг Евросоюз таки развалится, то Германия, Франция или Италия, продолжат существовать в своих границах, а вот на востоке Европы может появиться новый союз под условным названием «Речь Посполита – версия 2.0». Подробности...
Санкции как взведенный курок для Грузии
Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Сейчас мы увидели здравую реакцию. Нужно поставить санкции на паузу. Тем более пока мы сами не сформулировали – а зачем нам вообще Грузия? Ту самую цель нашей политики, к которой должны стремиться. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
Российской экономике нужен быстрый рубль
Антон Любич, экономист
Спор между председателем Банка России и министром экономического развития вывел на новый уровень главный вопрос современности: как России добиться качественного экономического роста? Ключевое слово – даже не «роста», а «качественного». Подробности...
Обсуждение: 34 комментария
Заседание Священного Синода РПЦ впервые прошло на Валааме
Впервые в истории русской церкви заседание Священного синода прошло в Спасо-Преображенском монастыре на острове Валаам. «Все больше и больше паломников будут посещать это святое место», – сказал патриарх Кирилл, открывая заседаниеПодробности...
Владимир Путин и Папа Римский провели переговоры в Ватикане
В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношенийПодробности...
«Олимпийский» после реконструкции сохранит исторический внешний вид
Сбербанк выдал кредит в размере 39 млрд рублей сроком на десять лет для реконструкции столичного комплекса «Олимпийский». Проект подготовлен в сотрудничестве с сингапурской компанией DP Architects, в портфолио которой входят крупнейшие в мире торговые центры Дубай Молл и Парагон в СингапуреПодробности...
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