Нефть подорожала на данных о снижении запасов сырья в США

Мировые цены на нефть перешли к росту на фоне еженедельных данных Американского института нефти (API) по запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.47 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,97%, до 64,78 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,38%, до 58,63 доллара за баррель.

Участники торгов отыгрывают данные API о снижении запасов нефти в США за минувшую неделю на 8,13 млн баррелей после сокращения на 5 млн баррелей неделей ранее. По данным организации, это уже четвертая неделя подряд, когда запасы нефти в США сокращаются.

Официальные данные о запасах от министерства энергетики страны будут опубликованы позднее в среду. Ожидается, что ведомство сообщит о снижении запасов на 3,08 млн баррелей.

«Цены сейчас хорошо сбалансированы, пока инвесторы ждут новых факторов. Фактором может стать резкое изменение запасов нефти в США (по данным минэнерго страны)», – сказал агентству Reuters аналитик Forex.com Фавад Разакзада.