Назван самый прогрессивный метод похудения

Американские ученые из Медицинского университета Джорджии рассказали о новом подходе к похудению.

По словам специалистов, активизировать процесс похудения могут хорошо функционирующие мышцы, пишет Medicalxpress.

Желающие безопасно для здоровья избавиться от лишнего веса должны сделать акцент не на потере жира, а на укреплении мышц.

«Есть масса преимуществ развития мышечной системы. Фактически, более высокая мышечная масса связана с повышенной чувствительностью к инсулину, в то время как нечувствительность к инсулину может привести к диабету», – отметил доктор Райан Харрис.

Отмечается, что состояние мышц человека оказывает огромное влияние на процесс снижения жировой массы. Мускулы «вытягивают» глюкозу из крови, что способствует дальнейшей работе организма над похудением.

Ученые пояснили, что именно неудовлетворительное состояние скелетных мышц приводит к ряду нарушений. Среди таковых – низкая чувствительность организма к инсулину, диабет, сниженный обмен веществ, сосудистые патологии.

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