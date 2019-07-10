Подсчитаны траты Пентагона на празднование Дня независимости

Празднование Дня независимости США 4 июля обошлось Пентагону в 1,2 млн долларов, сообщают американские СМИ.

Телеканал CBS со ссылкой министерство обороны США сообщает, что данная цифра не отражает полной стоимости мероприятия «Салют Америке» для налогоплательщиков, но включает в себя затраты на демонстрационные полеты истребителей и транспортировку танков и военных машин, передает РИА «Новости».

Представитель Пентагона заявил, что финансирование демонстрации истребителей шло из бюджета военных служб.

Отмечается, что многие американцы критиковали президента США Дональда Трампа за использование денег налогоплательщиков на проведение мероприятия.

Противники главы государства также обвинили его в отходе от традиций празднования Дня независимости, в излишней милитаризации праздника и в саморекламе в рамках его предвыборной кампании по переизбранию.

Трамп выступил в защиту своего торжества. «Стоимость нашего прекрасного «Салюта Америке» завтра будет мало сравнима с его ценностью», – написал он в Twitter.

Известно, что Трамп с 2017 года вынашивал идею демонстрации военной техники по поводу праздника. Мысль родилась у него после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, где американского лидера впечатлил парад в честь Дня взятия Бастилии.

Сначала он планировал большой парад с военной техникой 4 июля 2018 года, но его перенесли на День ветеранов 11 ноября. Затем мероприятие было решено провести в 2019 году из-за высокой стоимости, которую выставили за его проведение власти города – тогда речь шла о почти 22 млн долларов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как парад в честь Дня независимости расколол американское общество.