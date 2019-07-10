В среду синоптики пообещали москвичам прохладную пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в среду утром в столице будет 14 градусов тепла. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 18 градусов. На протяжении всего дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется западный, силой 2-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.