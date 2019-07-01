Беспорядки в Тбилиси не дали России отменить визы для граждан Грузии

Москва намеревалась отменить въездные визы для граждан Грузии, но из-за антироссийских беспорядков в Тбилиси эти планы оказались сорваны, сообщил статс-секретарь – замглавы МИД России Григорий Карасин.

Он подтвердил, что «вопрос отмены виз обсуждался». Российская сторона «в принципиальном плане была готовы к этому», но «не сложилось, придется подождать до лучших времен», сказал Карасин.

Карасин считает запрет для российских авиакомпаний на авиаперелеты в Грузию жесткой, но «абсолютно адекватной реакцией», пишет «Коммерсант».

Статс-секретарь подчеркнул, что «речь идет о сотнях тысяч российских туристов», которых недопустимо «подвергать опасности от разного рода хулиганских проявлений». Карасин отметил, что «враждебность нагнетают определенные политические силы».

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Москва ожидает «нормализации ситуации в Грузии, прекращения русофобской кампании и исчезновения каких-либо угроз для безопасности наших граждан».

Напомним, Тбилиси захлестнули антироссийские акции, на фоне которых президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию.

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