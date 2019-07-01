Германия решила вернуть посла в Венесуэлу

Посол Германии в Каракасе Даниэль Кринер вернется в Венесуэлу, решение о признании его персоной нон грата отменено, сообщило венесуэльское министерство иностранных дел.

«Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро решил отменить решение от 6 марта 2019 года, согласно которому посол ФРГ Даниэль Кринер признавался персоной нон грата. Правительство Германии решило вернуть посла в страну», – передает ТАСС заявление главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

В Берлине объясняли решение объявить Кринера персоной нон грата тем, что он способствовал тому, чтобы лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо не был задержан.

Официально посла обвинили во вмешательстве в дела Венесуэлы.