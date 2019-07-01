Навального арестовали на 10 суток за повторное участие в несанкционированной акции

Хорошевский суд Москвы арестовал на 10 суток блогера Алексея Навального за повторное участие в несанкционированной акции.

«Признать Навального виновным в совершении административного правонарушения по части 8 статьи 20.2 КоАП (Повторное совершение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и назначить в отношении привлекаемого лица наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток», – передает РАПСИ решение судьи.

Навального привлекли к административной ответственности за участие в несанкционированной акции в центре Москвы 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова, которого задержали по подозрению в распространении наркотиков, но 11 июня отпустили и прекратили уголовное дело.

Из материалов, составленных в полиции, следует, что Навальный перекрывал движение транспорта и выкрикивал лозунги.

Суд отказался прекращать производство по делу об административном аресте в отношении Навального по просьбе защиты. Адвокаты считают, что отсутствовал сам факт правонарушения со стороны Навального.

Напомним, 12 июня на Чистых прудах прошла несанкционированная акция в поддержку Голунова. Сам журналист от участия в ней отказался. В экспертной среде участников этой акции назвали любителями хайпа, для которых случай с Голуновым имеет второстепенное значение.