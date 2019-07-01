В Кремле прокомментировали дело автодилера «Рольф»

Президент Владимир Путин, вероятнее всего, еще не ознакомился с делом крупнейшего автодилера «Рольф», но глава государства обратил внимание на данное дело, он запросит информацию по нему, полагает его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Поскольку он действительно обратил на это внимание, и был задан соответствующий вопрос, я не сомневаюсь, что он информацию запросит», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Ранее Путин сообщал, что обязательно запросит информацию по делу автодилера «Рольф».

В минувший четверг было возбуждено уголовное дело против основателя «Рольфа» Сергея Петрова и ряда других руководителей компании, подозреваемых в выводе средств по подложным документам.

По версии следствия, Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 млрд рублей, продав «Рольфу» по «многократно завышенной» цене акции компании «Рольф Эстейт». Петров заявил, что не планирует возвращаться в Россию.