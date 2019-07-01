Кремль оценил встречу Трампа с Ким Чен Ыном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, прошедшую в воскресенье, заявив, что Кремль приветствует любые шаги для снижения напряженности на Корейском полуострове.

«И президент Путин, и российская сторона в целом достаточно последовательно призывают все заинтересованные стороны к сдержанности, конструктивизму и к шагам, которые не загоняли бы друг друга в угол в этих делах. Путин придерживается этой позиции. Что касается самой этой встречи, то, безусловно, можно приветствовать, и сам Путин об этом неоднократно говорил, мы готовы приветствовать любые шаги и любые встречи, которые ведут к снижению напряженности на Корейском полуострове и приближают нас к денуклеаризации этого региона», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, Дональд Трамп стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР. В Северной Корее встречу двух лидеров назвали«исторической» и «удивительной».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД