Валуев возмутился российскими дорогами

Депутат Госдумы Николай Валуев, посетивший Хабаровский край по вопросам особо охраняемых территорий, в соцсетях рассказал, как проехался по разбитой федеральной дороге Лидога – Ванино и повредил автомобиль.

В своем Instagram Валуев разместил сразу три ролика, посвященных поездке по трассе Лидога – Ванино, в одном из которых показал ямы «до 30 сантиметров глубиной».

«Это федеральная трасса считается? Сегодня Дитриху отправлю. Какая замечательная дорога», – сказал Валуев в одном из видео.

Депутат поговорил также с дорожными рабочими и выяснил, что они засыпают ямы сухим асфальтом, потому что никаких других материалов им попросту не дают.

«Мы отъехали от дорожников несколько километров. И чтобы вы представили – у рамного Dodge не выдержала ось», – посетовал парламентарий.

Напомним, в среду, 26 июня, президент Владимир Путин потребовал от ведомств разобраться в ситуации, когда подрядчики при строительстве и ремонте дорог вынуждены занижать цены, чтобы выиграть тендер.