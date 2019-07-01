Лавров высказал пожелание после возвращения России в ПАСЕ

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на открытии международного форума «Развитие парламентаризма» заявил: Россия надеется, что ситуация с лишением полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы «никогда и нигде не повторится».

«В качестве представителей законодательной власти повышенное внимание вы планируете уделить правовым аспектам международного сотрудничества. Это особенно востребовано в ситуации, когда отдельные страны-члены ООН в обход Совета безопасности вводят односторонние нелегитимные санкции, включая, как здесь уже говорилось, дискриминационные ограничения в отношении парламентариев», – передает РИА «Новости» слова Лаврова.

Он добавил, что «использование политически мотивированных рестрикций Россия считает недопустимым.



«Хотелось бы надеяться, что ситуация, аналогичная той, которая была спровоцирована русофобским меньшинством Парламентской ассамблеи Совета Европы, больше никогда и нигде не повторится. И я убежден, что в ваших силах сделать так, чтобы этого не повторилось», – добавил Лавров.



Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия России в полном объеме. Украина заявила о прекращении работы на летней сессии ПАСЕ, а также о демарше еще шести стран.

Ранее 1 июля стало известно, что Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия решили подготовить совместный проект резолюции, в которой выступят против возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему события в ПАСЕ – очень плохой сигнал для Киева, но очень хороший для Европы в целом.