Москва выразила готовность наказать напавших на россиянина из миссии ООН в Косово

Российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что Россия будет добиваться наказания виновных в нападении на россиянина-сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова.

«Мы будем добиваться расследования, наказания виновных, оказывать содействие, чтобы ситуация с дальнейшей работой нашего коллеги решалась в его интересах и при гарантировании личной безопасности», – сказал Боцан-Харченко РИА «Новости», назвав этот случай вопиющим, демонстрирующим явное проявление агрессии в отношении россиянина.

«С российской стороны, разумеется, незамедлительно было сделано все, чтобы проявить заботу о российском сотруднике, обеспечить его интересы», – отметил посол.

Боцан-Харченко прокомментировал и реакцию ЕС на нападение на Краснощекова: «Непонятно отсутствие должной реакции со стороны Европейского союза. Попытки как-то оправдывать косоваров несовместимы даже с обычным человеческим подходом к сотруднику, который успешно выполнял свою миссию на крайне тяжелом участке и действовал в рамках тех полномочий, которыми был наделен ООН».

Посол также отметил и отсутствие ответной реакции на акцию косовского спецназа со стороны дислоцированных в Косово Миссии под эгидой НАТО (KFOR) и Миссии ЕС по обеспечению верховенства закона.

«Взять, например, историю с действиями так называемого косовского спецназа – никакую должную активность не проявляют ни KFOR, которые должны были действовать на основе своего мандата и предотвратить подобные акции, ни Миссия ЕС в области верховенства закона в Косово», – сказал он.

Кроме того, Боцан-Харченко сообщил, что Москва обеспокоенна попытками подорвать и ослабить присутствие Миссии ООН в Косово.

«Нас очень беспокоят попытки подорвать и ослабить присутствие Миссии ООН в Косово (МООНК). Здесь у нас позиция четкая – МООНК необходима на основании резолюции Совета безопасности ООН 1244 и является основной международной структурой в Косово», – заявил дипломат, отметив необходимость обсуждений Косово в Совете безопасности ООН.

Напомним, 28 мая косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии под предлогом борьбы с оргпреступностью. Местные жители поставили баррикады и вступили в столкновения с полицией.

Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков получил тяжелые травмы во время операции. По версии Приштины, он находился возле баррикад вместе с сербами.

Избитого россиянина отпустили 30 мая, он был доставлен в Белград. Также власти Косово объявили Краснощекова персоной нон грата.

Позже в ООН признали нарушение иммунитета российского дипломата в Косово.