Беглов осмотрел открытую после ремонта станцию «Академическая» в Петербурге

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НОВОСТЬ ЧАСА:Джонсон призвал к Brexit ради спора с Путиным
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Приехать в Россию станет гораздо легче
Саммит G20 в Японии запомнится гиперактивностью России
Россиянам разрешили держать гадюк и земляных волков
Неожиданный ход Трампа обозначил перемены во всей международной политике
Затопленным селам Сибири приходит экстренная помощь
Десять дней, которые изменят мир
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Мир стремительно трансформируется. Последствия прошедших полутора летних недель мы почувствуем на себе не сегодня, но очень скоро. Быть к ним готовым и даже опережать события – и есть наша национальная задача на ближайшие годы. Подробности...
Изменилось даже то, что, казалось бы, не поддается изменениям
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Один мой товарищ все, что ниже четырех звезд, называет постоялыми дворами. Так вот, объехав большую часть мира и переживя в лучших отелях, он, вернувшись с Алтая, сказал, что жил там в лучшей гостинице за всю свою жизнь. Подробности...
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Перемен – не требуют наши сердца
Дмитрий Воденников, поэт, эссеист
Моя прабабушка, которая дожила до девяноста восьми, говорила привычное: «Только б не было войны». Я, доживший до пятидесяти (всего половина прабабушкиного срока), говорю: «Только б ничего не рухнуло». Подробности...
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Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею
Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной КореиПодробности...
Путин и Трамп встретились в Осаке
«Давно не виделись»: такими словами Владимир Путин приветствовал американского коллегу Дональда Трампа перед встречей на полях саммита G20 в Осаке. В последний раз лидеры России и США беседовали с глазу на глаз год назад в ХельсинкиПодробности...
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Ан-24 аварийно сел в Бурятии
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» сгорел после аварийной посадки в Бурятии. Он съехал с ВПП и врезался в здание очистных сооружений. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадалиПодробности...
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