Беглов осмотрел открытую после ремонта станцию «Академическая» в Петербурге

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов осмотрел открытую после капитального ремонта станцию метро «Академическая», ремонт на которой шел 11 месяцев, сообщили СМИ.

Как пишет издание «Петербургский дневник», в наземном вестибюле «Академической» Беглов проинспектировал работу досмотрового оборудования, автоматов для пополнения проездных, а затем уже на платформе пообщался с горожанами.

«Как и обещали, к 1 июля завершили все работы», – заявил врио губернатора Санкт-Петербурга.



По словам Беглова, станция будет удобная для студентов, приехавших поступать в петербургские вузы.



«Поспрашивал у жителей, они очень довольны. Капремонт этой станции напрашивался, в следующем году ей исполнится 45 лет, но она ни разу не ремонтировалась», – сказал врио главы города.



После ремонта в вестибюле станции появился новый пикет полиции, была проведена модернизация системы видеонаблюдения, контроля доступа и системы громкоговорящего оповещения. Также на станции поменяли системы водоснабжения, отопления, вентиляции и заменили светильники на энергосберегающие. На платформе была отполирована мраморная плитка и отремонтирован пол перонного зала.

Напомним, в минувшую субботу врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сдал в горизбирком документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора.