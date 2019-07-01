Синоптики предупредили москвичей о грозе

Москвичей ожидают облачность с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура в Москве поднимется до 24–26 градусов тепла, в Подмосковье воздух прогреется до 22–27 градусов.

Юго-западный ветер 6–11 м/c.

Атмосферное давление – 740 мм ртутного столба.

Ночью будет 15–17 выше ноля, по области – 12–17.