В Кремле ответили на вопрос о дружбе России и Китая против США

В корне неверно говорить о том, что Россия и Китай координируют свои усилия против Соединенных Штатов, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» Песков подчеркнул, что ненаправленность партнерства России и Китая против третьих стран является отличительной чертой отношений двух стран.

«И поэтому ставить вопрос, что мы координируемся по вопросу США или против США – это в корне неверно», – приводит его слова РИА «Новости».

Представитель Кремля отметил, что у России и у Китая свои отношения с США, в которых имеются собственные проблемы. В случае с Пекином эти проблемы касаются торговых войн, в случае с Москвой – вопросов стратегической безопасности, разоружения и нежелания американской стороны «идти хоть на какой-то диалог субстантивный в этой связи», отметил Песков.

«Поэтому у нас проблемы у каждого свои с американцами», – заключил пресс-секретарь российского лидера.

Песков также рассказал, что в ходе неформальных встреч и бесед президента Владимира Путина с иностранными лидерами, в том числе с главой Китая Си Цзиньпином, порой согласовываются позиции по самым ответственным вопросам.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о визите китайского лидера в Россию.

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