Орешкин заявил об угрозе для экономики России из-за торговых войн

Замедление экономического роста, которое вызвано проблемами в глобальной торговле, в частности, торговыми войнами, приведет к стагфляции в мире и негативно отразится на экономике России, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

«Проблема в том, что когда замедление экономики вызвано резким снижением глобальной торговли, обычно такая причина приводит к тому, что рост замедляется и инфляция не снижается, поэтому в этом случае замедление экономического роста не может быть компенсировано денежно-кредитной политикой и другими мерами. Проблемы в глобальной торговле, особенно если они будут усугубляться, – это то, что может привести к стагфляционному сценарию – к сценарию с низким ростом и высокой инфляцией», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что во втором квартале 2019 года мировой экономический рост и рост мировой торговли замедлились. По его словам, это «негативная история».

«Она будет в том числе негативно влиять на Россию, будет сдерживающим фактором роста экономики у нас в стране», – добавил он.

Орешкин заметил, что на уровне G20 «согласия двигаться вперед» пока нет, что означает сохранение проблем в мировой экономике в дальнейшем.

«Еще несколько сильных шагов с точки зрения увеличения тарифов – и это окончательно разрушит и производственные цепочки и приведет к инфляционным тенденциям в основных странах, торгующих на глобальном рынке. И США точно не избегут сценария замедления роста и увеличения инфляции одновременно (стагфляции). Я думаю, что они не до конца понимают те экономические последствия, к которым такие действия могут привести», – также отметил он.

Министр выразил мнение, что странам нужно договариваться жить по единым правилам. В противном случае, заметил он, «мир разбежится по своим углам».

Он добавил, что спор России и США о пошлинах на сталь и алюминий вряд ли завершится до декабря 2019 года.

«Мы продолжаем разбирательство, процедуры не идут быстро. Понятно, что США, скорее всего, будут возражать против тех или иных решений. Этот вопрос упирается в целом в реформирование ВТО и в решение ситуации с апелляционным органом», – сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) высказался о торговой войне США и Китая, использовав китайскую пословица: «когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится».