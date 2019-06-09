В чемпионате Украины фанаты выбежали на поле и напали на судью

Взгляд
9 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:24  |  vz.ru
Разделы

После трагедии в Шереметьево на «Суперджет» сохраняется спрос

У «Суперджета» еще есть возможности доказать свою перспективность на рынкеФото: Следственный комитет РФ/РИА Новости
Вице-премьер Юрий Борисов заявил о сохранении рыночного спроса на Sukhoi Superjet 100 как внутри страны, так и за рубежом. Чиновник считает, что после трагедии в Шереметьево накал страстей «спадает, разум берет свое». Причины крушения не установлены до сих пор, но Борисов сказал о «катастрофических перегрузках». Насколько при этом оправдан его оптимизм и какова дальнейшая коммерческая судьба «Суперджета»? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия и США меняют климат в свою пользу

«Растущие климатические вызовы прямо угрожают благополучию всего человечества», - заявил Владимир ПутинФото: Christophe Gateau/DPA/ТАСС
Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, Владимир Путин заявил об угрозе масштабных потрясений и росте нестабильности в ключевых регионах. Эта реплика очевидно направлена против Соединенных Штатов, с которыми Россия ведет тонкую игру, а в центре этой игры – глобальное потепление. Подробности...
Перейти а раздел…

Какие корабли нужны России вместо «Мистралей»

Российский «Мистраль» должен превзойти свой французский аналогФото: Виталий Аньков/РИА Новости
Российский флот может пополниться вертолетоносцами типа «Мистраль» собственного производства уже к 2025 году. При этом эксперты и флотоводцы в унисон заявляют, что по своим характеристикам российский корабль должен быть лучше, чем его французский аналог. В чем именно может заключаться его превосходство?  Подробности...
Перейти а раздел…

Как Украина обманывала Россию

Сделка по поставкам газа - один из примеров, когда Украина обманула РоссиюФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Неожиданное признание прозвучало в Киеве – власти Украины, оказывается, много раз обманывали Россию. Что и послужило причиной сегодняшнего кризиса в отношениях наших двух стран. Газета ВЗГЛЯД вспоминает самые крупные примеры обмана России Украиной – которые в итоге принесли гигантские убытки самому Киеву. Подробности...
Перейти а раздел…

Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
Перейти а раздел…

О хороших делах надо рассказывать

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Один из самых сложных вопросов для людей, занимающихся благотворительностью: прилично ли «пиарить» свою работу? Например, вот этот текст – чистый пиар. Смотрите, какие мы хорошие! Смотрите и берите с нас пример. Подробности...

Митинги и пикеты – самый плохой способ найти правду

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Единственная разумная линия поведения общества и в ситуации с журналистом Голуновым, и во всех подобных – эффективный и тотальный контроль за действиями государства. Не хай на площадях, а контроль. Это и есть правовое государство. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев

«1984» – это не навсегда

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Ровно 70 лет назад впервые был издан роман Джорджа Оруэлла «1984». Сегодня по этому поводу напишут кучу дежурных слов – «культовый», «провидческий», бла-бла-бла. На самом деле, Оруэлл был дурак и все угадал неправильно. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какие российские продукты – самые лучшие в мире

    Честный ВЗГЛЯД: Восхищение «Чернобылем» пугает

    Самые громкие взрывы на военных объектах в России

      Перейти а раздел…

      Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

      В пятницу в Восточно-Китайском море произошло опасное сближение российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» и американского эсминца Chancellorsville. По оценке российской стороны, именно американский корабль подошел на расстояние до 50 метров. Этот случай заставляет вспомнить инциденты, которые закачивались столкновением кораблей
      Подробности...

      Путин и Си Цзиньпин открыли павильон для панд в Московском зоопарке

      Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили новый павильон Московского зоопарка, где приняли участие в передаче двух больших панд: самки по кличке Диндин и самца Жуи
      Подробности...

      Взрыв прогремел на производстве тротила в Дзержинске

      В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Кайлер Групп»: История о том, как с нуля преуспеть в швейном деле

        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

        «УМНАЯ SREDA»: Как сделать скамейку из 5 тысяч пакетов

          Перейти а раздел…
          Где вы планируете провести летний отпуск?
          • В России

          • За рубежом

          • На даче

          • Останусь дома

          • Не пойду в отпуск, буду работать

          Минздрав предложил повысить «возраст детства» до 21 года. А когда вы почувствовали себя взрослым?
          • До 16 лет

          • С 16 до 21 года

          • После 21 года

          • После 30 лет

          • После 40 лет

          • После 50

          Должны ли граждане России иметь право на эвтаназию?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Премьер Филип распустил парламент Молдавии
            Показаны лица подозреваемых в убийстве спортсмена и избиении беременной в МосквеМолдавия объявлена «захваченным государством»Адвокат журналиста Голунова потребовал проверить действия полицииКудрин предложил три шага для победы над «триллионной» коррупцией
            Опубликовано видео из вернувшегося в Пулково из-за свиста в салоне самолетаМосква дала оценку ситуации в МолдавииСилы ДНР наказали украинских военных за обстрел ГорловкиУжесточено наказание за кражу электричества
            В Сочи столкнулись туристические автобусы, много пострадавшихСоловьева поразило поведение российского моряка при сближении с крейсером СШАТульский губернатор пожаловался на дороговизну AurusВ больнице рассказали о состоянии Алибасова

            Главная тема


            Какие корабли нужны России вместо «Мистралей»

            гражданская война


            Киев признал убийства украинскими силовиками мирных жителей в Донбассе

            доступ к технологиям


            Китай припугнул Microsoft «ужасными последствиями»

            патриотический концерт


            «Машина времени» не выступит у стен Кремля

            Видео

            украинский конфликт


            Как российские добровольцы повлияли на ход войны в Донбассе

            наша авиация


            Эксперт: Украина не может запретить России летать на «Русланах»

            «украинский консультант»


            «Российский агент» из расследования Мюллера оказался агентом Госдепа

            на 25% ниже


            Газпром завязал петлю на шее Украины

            викторина


            Враги Пушкина – кто они?

            Геополитическая миссия


            Андрей Бабицкий: Опорные точки новейшей истории России

            Империи XXI века


            Алексей Алешковский: Ни одна демократия не может быть примером для России

            Пиар любой ценой


            Общественное мнение: То, что сделала Соболь с Симоньян – это террор

            на ваш взгляд


            Где вы планируете провести летний отпуск?

            В чемпионате Украины фанаты выбежали на поле и напали на судью

            9 июня 2019, 11:06

            Текст: Сергей Гурьянов

            Версия для печати

            Матч плей-офф чемпионата Украины по футболу за право сохранить место в высшей лиге между «Волынью» (Луцк) и «Карпатами» (Львов) завершился беспорядками на поле – фанаты напали на судью прямо на поле.

            Уже в добавленное время судья Максим Козыряцкий зафиксировал нарушение правил в центре поля. Между игроками началась потасовка, после чего на поле выбежали фанаты «Волыни» и бросили в арбитра пластиковым креслом. Судья и его помощники убежали, сообщает «Страна».

            Игру остановили, команды увели с поля до финального свистка. Волынь вела 3:1.

            До этого игра прерывалась из-за того, что фанаты зажгли файеры.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............