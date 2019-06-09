В чемпионате Украины фанаты выбежали на поле и напали на судью

Матч плей-офф чемпионата Украины по футболу за право сохранить место в высшей лиге между «Волынью» (Луцк) и «Карпатами» (Львов) завершился беспорядками на поле – фанаты напали на судью прямо на поле.

Уже в добавленное время судья Максим Козыряцкий зафиксировал нарушение правил в центре поля. Между игроками началась потасовка, после чего на поле выбежали фанаты «Волыни» и бросили в арбитра пластиковым креслом. Судья и его помощники убежали, сообщает «Страна».

Игру остановили, команды увели с поля до финального свистка. Волынь вела 3:1.

До этого игра прерывалась из-за того, что фанаты зажгли файеры.