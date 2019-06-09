Опубликовано видео из вернувшегося в Пулково из-за странного свиста в салоне самолета

В Сети опубликована видеозапись, на которой слышно сильный свист неясного происхождения в салоне пассажирского самолета, который экстренно вернулся в аэропорт Пулково.

Кадры опубликованы на YouTube-канале E1.ru. Слышен сильный свист.

Этот же звук слышно на ролике РЕН-ТВ.

Один из пассажиров рейса сообщил, что свист появился после взлета. Через полчаса командир самолета сообщил, что появилась проблема с закрытием шасси, было решено вернуться в аэропорт.

В Пулково борт встретили пожарные и медики, посадка прошла успешно.

Нештатная ситуация произошла на рейсе U6 226 из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, передает РИА «Новости». Борт вернулся в аэропорт вылета, а в 03.24 мск пассажиры вылетели резервным самолетом.

Рейс выполняли «Уральские авиалинии».