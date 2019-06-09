Бари Алибасов-младший бил беременную жену

Журналистка Виолетта Гришина сообщила, что ее супруг Бари Алибасов-младший бил ее, когда женщина находилась на шестом месяце беременности.

Сейчас Гришина живет одна с новорожденной дочерью в Калининграде, отец ребенка живет в Москве и дочь почти не видит, передает НТВ.

Из-за нападения Алибасова, его жене пришлось лечь на сохранение. Женщина рассказала, что из роддома ее не встречали. Ее дочь носит двойную фамилию Алибасова-Гришина, пишет Starhit.

Гришина намерена развестись с мужем. По условиям брачного договора, совместно нажитое имущество не делится, собственность остается у своего владельца. Гришина выразила готовность отказаться от алиментов и права на наследство Алибасова-старшего.

Отмечается, что тот впервые познакомился с внучкой несколько недель назад, хотя родилась девочка в январе.

Гришина – третья официальная супруга Алибасоова-младшего.