В Петербурге предложили запретить «бордели» с секс-куклами

В Законодательное собрание Ленинградской области внесен проект закона о запрете организации борделей и притонов, оборудованных секс-куклами и секс-роботами, сообщил депутат Владимир Петров.

Он рассказал, что бизнесмены спросили депутатов сельского поселения о законности таких заведений, а депутаты направили запрос Заксобранию Ленобласти, передает РИА «Новости».

Выяснилось, что «в законодательстве существует определенный пробел», заявил Петров.

По его словам, бордель остается борделем, даже если там предлагают секс-кукол. Он призвал бороться с такими заведениями «на любом уровне и при любой технической вооруженности предполагаемого преступника».

Внесенный им проект закона предполагает наказывать за организацию оказания сексуальных услуг с использованием кукол. Нарушителей, по мысли депутата, должны ждать штраф в 100–300 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.