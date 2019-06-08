Россиянам доверили выбор имени для планеты

Жители России выберут имя для планеты в созвездии Большой Медведицы, сообщил Международный астрономический союз.

Организация объявила конкурс NameExoworlds, в рамках которого жители 100 государств выберут названия 100 планет. Каждая страна выберет имя для планеты, которую можно увидеть в достаточно мощный телескоп с территории данного государства, передает РИА «Новости».

Россияне назовут газового гиганта, который сейчас обозначается как HAT-P-3b. Планета находится в созвездии Большой Медведицы в 450 световых годах от Земли. HAT-P-3b открыли в 2007 году.