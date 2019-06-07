На пост главы Республики Алтай от «Единой России» выдвинут Олег Хорохордин

На пост главы Республики Алтай кандидатом от «Единой России» был выдвинут временно исполняющий обязанности руководителя региона Олег Хорохордин. Это решение было принято в ходе партийной конференции, на которой подвели итоги предварительного голосования, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

«Хорохордин путем тайного голосования набрал из 42 из 51 голоса», – сказал собеседник ТАСС.

Всего в список для голосования было внесено три кандидата. Помимо Хорохордина в него вошли член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Татьяна Гигель – она набрала шесть голосов, и Глава Усть-Канского района Республики Алтай Эжер Ялбаков – три голоса.

4 июня Хорохордин объявил о намерении принять участие в сентябрьских выборах главы региона в качестве кандидата от партии «Единая Россия». Он отметил, однако, что намерен остаться беспартийным, поскольку рассчитывает «на широкий диалог и сотрудничество самых различных политических сил и общественных объединений». Хорохордин подчеркнул, что президент России Владимир Путин поставил перед ним задачу изменить социально-экономическое положение региона, который сегодня «не отличается высоким уровнем жизни».

46-летний Хорохордин был назначен врио главы Республики Алтай 20 марта после отставки прежнего руководителя субъекта Александра Бердникова. До этого он был председателем Совета НП «ГЛОНАСС», заместителем руководителя секретариата вице-премьера РФ.