Путин высказался о деле Калви

Президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказался об уголовных делах, возбужденных против бизнесменов.

Глава государства отметил, что предпринимателям необходимо придерживаться простых правил: не воровать и вести себя прилично, передает РИА «Новости».

Также Путин высказался о деле в отношении основателя Baring Vostok Майкла Калви. Он пояснил, что бизнес и власти должны ориентироваться на действующее российское законодательство и уважать закон

«Ему инкриминируют, как известно, хищение 2,5 млрд рублей. Некоторые, в том числе из здесь присутствующих российских его партнеров, утверждают, что это не так. Может быть. Но в этом должны разобраться правоохранительные органы», – подчеркнул президент.

Видеозапись выступления Путина опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

Путин о деле Калви: Все должны ориентироваться на действующее законодательство во всех своих действиях, все должны проявлять уважение к закону. Ему инкриминируют хищение 2,5 млрд рублей. Некоторые его партнеры говорят, что это не так. Может быть, но в этом должны разобраться pic.twitter.com/XkScgyiBU5 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 июня 2019 г.

Он также отметил, что рассчитывает на прозрачное и понятное расследование дела Калви и добавил, что власти будут следить за ходом дела. Путин выразил уверенность, что решение по делу бизнесмена будет справедливым.

В феврале Калви и еще четырех сотрудников Baring Vostok задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Основатель фонда был арестован, а позже переведен под домашний арест.