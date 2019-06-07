Собянин попросил руководство ГУВД разобраться в задержании журналиста «Медузы»

Мэр столицы Сергей Собянин попросил начальника главного управления внутренних дел Москвы Олега Баранова взять на личный контроль ситуацию с задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщила пресс-секретарь мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова.

«Сергей Собянин попросил начальника ГУВД взять рассмотрение дела Ивана Голунова на личный контроль и максимально объективно разобраться», – сказала она «Ведомостям».

Напомним, Голунова задержали по подозрению в попытке сбыта наркотических веществ. За него вступился журналист ВГТРК Андрей Медведев, который считает, что его коллега из «Медузы» мог задеть «чьи-то шкурные интересы». Кроме того, на задержание журналиста отреагировали телеведущие Ксения Собчак и Тина Канделаки.

Между тем руководитель пресс-службы МВД Москвы Юрий Титов подтвердил подлинность появившихся в Сети странных фотографий из квартиры Голунова.