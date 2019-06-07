Кремль прояснил реакцию Путина на гражданство Саакашвили

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал решение главы Украины вернуть Михаилу Саакашвили украинское гражданство, что ранее предлагал Владимир Путин.

Песков заявил, что Владимир Путин действительно является первым, кто предложил вернуть Саакашвили украинское гражданство, однако вопросы гражданства этого политика «занимают далеко не первое место в повестке дня» российского лидера, передает РИА «Новости».

Напомним, после инаугурации президента Украины Владимира Зеленского Михаил Саакашвили вернулся на Украину и пообещал помогать новому лидеру этой страны, а также всячески способствовать «полному обновлению политического класса».

Он также заявил, что обижен на Порошенко.

При этом ранее вернуть Саакашвили украинское гражданство предлагал президент России Владимир Путин.

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