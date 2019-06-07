В США подсчитали доход от «российской пропаганды» на YouTube

Российские госканалы, в том числе НТВ и «Россия 24», собирают миллиарды просмотров на YouTube и «зарабатывают миллионы на рекламе», но не помечены как финансируемые государством, говорится в исследовании американской компании.

С января 2017 года по декабрь 2018 года 26 каналов, якобы поддерживаемых российскими властями и вводящих зрителей в заблуждение, собрали на YouTube 9 млрд просмотров. Еще 24 российских канала, которые «не были замечены в прямой дезинформации», привлекли 4 млрд просмотров, сообщает Reuters со ссылкой на исследование американской компании Omelas, которая занимается отслеживанием экстремизма в Сети.

По оценкам Omelas, эти 13 млрд просмотров якобы помогли авторам каналов заработать на рекламе, в том числе от западных рекламодателей, до 58 млн долларов. При этом, считает компания, Россия «могла бы получить от 7 до 32 млн долларов» в рамках стандартной программы YouTube по распределению доходов, а сам YouTube заработал от 6 до 26 млн долларов.

Согласно политике YouTube, финансируемые правительствами новостные каналы должны иметь соответствующую пометку, чтобы помочь пользователям принимать решение при выборе контента. В то же время создатели видеохостинга отметили, что не мешают правительствам монетизировать контент, если они не нарушают другие правила сервиса.

Между тем, сами США не редком были замечены в антироссийской пропаганде. Ранее стало известно, что в 2019 году Вашингтон потратит на пропаганду внутри России более 2млрд рублей. Речь идет о бюджете редакций, которые работают на русском языке: «Голосе Америки», «Радио Свобода» и «Настоящем времени». Финансирование ведет Американское агентство по глобальным медиа. При этом агентство решило выделить СМИ денег даже больше, чем планировалось ранее.

Политолог Алексей Мартынов, комментируя газете ВЗГЛЯД рост финансирования США на пропаганду внутри России, заявил, что «на Западе возлагают большие надежды на пропагандистское вещание с целью влияния на внутриполитические процессы в России» В то же время эксперт выразил уверенность, что «ничего у них не получится».