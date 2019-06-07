В США подсчитали доход от «российской пропаганды» на YouTube

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7 июня, пятница  |  Последнее обновление — 11:53  |  vz.ru
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За войну с «русской угрозой» эстонцы заплатят по повышенному тарифу

В провале энергетической политики Эстонии виноваты Евросоюз и сама Эстония Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press
Эстонская электроэнергетика еле сводит концы с концами. Это уже стоило работы примерно 0,5 тыс. сотрудников местной госкомпании, и еще 1,3 тыс. могут скоро ее потерять. И во всем этом винят исключительно Россию. Чем же так не угодила эстонским политикам российская электроэнергия? И кто на самом деле виноват в провале энергетической политики в Эстонии?  Подробности...
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Почему Путин похвалил Черчилля за Сталина

Уинстон Черчилль в гостях у Иосифа СталинаФото: ASSOCIATED PRESS/Official
British Photograph/ТАСС
На встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств Владимир Путин заявил о необходимости при оценке угроз и опасностей для мира исходить из существующих реалий – и привел в пример Уинстона Черчилля. Что имел в виду президент России и что он хочет дать понять Западу, напоминая об изменчивом отношении английского политика к СССР?  Подробности...
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Как российские добровольцы повлияли на ход войны в Донбассе

Добровольцы из России составляют яркую, но незначительную боевую силу в Донбассе Фото: Maxim Zmeyev/Reuters
В эти дни исполняется пять лет со дня появления в прессе понятия «российский доброволец в Донбассе» – тех самых людей, которых украинская пропаганда называет «оккупантами» и «наемниками». Иначе говоря, россиян, приехавших в Донбасс воевать. Кто были эти люди на самом деле, какое влияние они оказали на ход гражданской войны на Украине и как это движение менялось со временем? Подробности...
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Выход из политического тупика привел Молдавию к России

Лидер Молдавии посулил, что отныне республика начнет наконец учитывать интересы РоссииФото: Gleb Garanich/Reuters
Новое правительство начнет трехсторонние переговоры с участием России и Евросоюза, пообещал президент Молдавии Игорь Додон. Смелое заявление, ведь пока правительства в Молдавии нет вообще. Судя по намекам президента, уже к понедельнику он решил заключить сделку с одной из двух прозападных партий, чтобы создать наконец в Молдавии «сбалансированное» между Западом и Москвой руководство.  Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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То, что сделала Соболь с Симоньян – это террор

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Увидев вчера видео с Маргаритой Симоньян в ленте, любой нормальный человек вздрогнул бы. А потом наверняка захотел бы плюнуть мадам Соболь в лицо или просто дать пощечину со словами «Девочка, проснись». Но мадам не проснётся. Подробности...

Опорные точки новейшей истории России

Андрей Бабицкий, журналист
Я гражданин великой страны. И это знание наполняет меня гордостью и любовью к своему народу. Мне очень нравится сегодняшняя Россия, хотя живу я в Донецке. Но это тоже Россия. Может даже немного больше, чем та, которая в Москве. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Экологический активизм как новая угроза стране

Сергей Мардан, публицист
Либеральная оппозиция изо всех сил пытается нащупать актуальную политическую повестку, чтобы выйти наконец из своих проклятых 3%. Пробуются темы простые и болезненные. Лучшей из них оказалась экология. Подробности...
Обсуждение: 72 комментария
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      Россию и Китай соединил новый мост

      На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года
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            В США подсчитали доход от «российской пропаганды» на YouTube

               7 июня 2019, 11:48
            Фото: Dado Ruvic/Reuters
            Текст: Алина Назарова

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            Российские госканалы, в том числе НТВ и «Россия 24», собирают миллиарды просмотров на YouTube и «зарабатывают миллионы на рекламе», но не помечены как финансируемые государством, говорится в исследовании американской компании.

            С января 2017 года по декабрь 2018 года 26 каналов, якобы поддерживаемых российскими властями и вводящих зрителей в заблуждение, собрали на YouTube 9 млрд просмотров. Еще 24 российских канала, которые «не были замечены в прямой дезинформации», привлекли 4 млрд просмотров, сообщает Reuters со ссылкой на исследование американской компании Omelas, которая занимается отслеживанием экстремизма в Сети.

            По оценкам Omelas, эти 13 млрд просмотров якобы помогли авторам каналов заработать на рекламе, в том числе от западных рекламодателей, до 58 млн долларов. При этом, считает компания, Россия «могла бы получить от 7 до 32 млн долларов» в рамках стандартной программы YouTube по распределению доходов, а сам YouTube заработал от 6 до 26 млн долларов.

            Согласно политике YouTube, финансируемые правительствами новостные каналы должны иметь соответствующую пометку, чтобы помочь пользователям принимать решение при выборе контента. В то же время создатели видеохостинга отметили, что не мешают правительствам монетизировать контент, если они не нарушают другие правила сервиса.

            Между тем, сами США не редком были замечены в антироссийской пропаганде. Ранее стало известно, что в 2019 году Вашингтон потратит на пропаганду внутри России более 2млрд рублей. Речь идет о бюджете редакций, которые работают на русском языке: «Голосе Америки», «Радио Свобода» и «Настоящем времени». Финансирование ведет Американское агентство по глобальным медиа. При этом агентство решило выделить СМИ денег даже больше, чем планировалось ранее.

            Политолог Алексей Мартынов, комментируя газете ВЗГЛЯД рост финансирования США на пропаганду внутри России, заявил, что «на Западе возлагают большие надежды на пропагандистское вещание с целью влияния на внутриполитические процессы в России» В то же время эксперт выразил уверенность, что «ничего у них не получится». 


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