Российский МИД лишился телефонной связи

Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что в пятницу дозвониться в российское внешнеполитическое ведомство не удастся.

«Если вы захотите сегодня позвонить в МИД, у вас ничего не получится, собственно как и у сотрудников ведомства, которые захотят позвонить хоть куда-нибудь. Аппараты молчат», – написала она в Facebook.

«Ночью при проведении сторонней специализированной организацией плановых ремонтно-профилактических работ произошло повреждение телефонных линий. А сейчас проводится ремонт по исправлению результатов ремонта)))» – добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, в конце прошлого года в центре скандала оказался другой ремонт – Захарова тогда приняла участие в программе на телеканале НТВ, в рамках которой ей отремонтировали веранду на даче.