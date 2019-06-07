Ляшко рассказал об обмане украинцев с ценой на газ

Киев обманывает граждан Украины с ценами на газ и причинами их повышения, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко.

Ляшко заявил в эфире телеканала «112 Украина», что в Европе цена на голубое топливо находится на самом низком уровне за последние три года, а на Украине в это время она только растет, и не является рыночной, передает РИА «Новости».

По мнению парламентария, «это искусственно установленная цена постановлением власти».

«Когда власти рассказывают, что не знают, как формируется цена, пускай прочитают свое постановление от 26 апреля 2017 года, где они сами установили минимальные цены на газ, и тем самым решением руководствуется «Нафтогаз», – пояснил Ляшко.

Он добавил, что, несмотря на то, что «Нафтогаз» – государственная компания, власти заявляют, что не знают, «чем она занимается».

Депутат подчеркнул, что руководство компании выплачивает себе огромные премии и выводит их в офшоры, однако Киев при этом заявляет, что ничего не может с этим сделать и не может вернуть украденные деньги, а также управлять «Нафтогазом», и вообще не понимает как формируется цена.

В связи с этим Ляшко задался вопросом: «Есть ли вообще власть на Украине? Если вы не управляете госкомпаниями, где вы можете назначать руководство, если вы не руководите процессами, для чего вы нужны?».

«Поэтому я считаю, что это чистый обман людей, это доказательство того, что цена несправедлива. Но откуда она взялась? Она же не с неба упала. Она взялась с меморандума с Международным валютным фондом», – добавил он.

Парламентарий напомнил, что в сериале «Слуга народа» персонаж Зеленского президент Василий Голобородько в грубой форме разорвал сотрудничество с МВФ, однако настоящий действующий президент Украины недавно встретился с миссией фонда и заверил, что сотрудничество продолжится.

Ранее «Нафтогаз» предупредил о невозможности запастись газом на зиму. Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что до конца года страна может столкнуться с тремя серьезными энергетическими кризисами.

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