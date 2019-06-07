Зеленский ответил на требование уйти в отставку

В ответ на петицию с требованием его отставки президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет оснований для ухода с поста главы государства.

Зеленский заявил, что президентские полномочия, как это указано в конституции Украины, досрочно прекращаются при отставке, по состоянию здоровья, при импичменте или после смерти, передает РИА «Новости».