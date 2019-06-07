Синоптики обещали москвичам погоду без осадков

Москвичей ожидает сухая и теплая погода, сообщают синоптики.

Днем в городе температура составит 30–32 градуса, в ночь на субботу она может опуститься до плюс 16. Атмосферное давление – около 756 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах 27–32 градусов, в ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до плюс 13.

Синоптики предупреждают о риске природных пожаров в Московском регионе, 7 июня объявлен желтый уровень опасности.