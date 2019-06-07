Адвокаты оценили вероятность выдачи Фирташа США

Австрийские адвокаты украинского олигарха Дмитрия Фирташа считают, что его могут экстрадировать в США в первую неделю июля, сообщил один из юристов Дэн Уэбб.

Уэбб считает, что это возможно при «нынешних обстоятельствах», хотя «невозможно прогнозировать это определенно».

Заседание Верховного суда Австрии состоится 25 июня. Если суд согласится с экстрадицией, то Фирташа могут выдать США через 7–10 дней, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

Защита просит суд Чикаго отклонить обвинения против Фирташа. В США его обвиняют в подкупе официальных лиц для получения контракта на поставку Boeing титана.