В Эстонии нашли артиллерийский снаряд-тайник времен Николая II

В Пярнуском уезде Эстонии нашли артиллерийский 150 мм снаряд времен Первой мировой войны, внутри вместо взрывчатого вещества оказались около 5,1 тыс. «николаевских» рублей, сообщила пресс-служба Спасательного департамента республики.

Снаряд нашли в волости Ляэнеранна в Хельмкюлла. Снаряд собирались транспортировать для уничтожения, но при подготовке к уничтожению выяснилось, что внутри находятся бумажные деньги – купюры царской эпохи в хорошем состоянии, которые были выпущены в период с 1898 по 1910 год, передает «Интерфакс».

Всего найдено 5,1 тыс. рублей. Предполагается, что это был тайник. Ученые надеются установить владельца.