В ОБСЕ опровергли слова о предложении Кучмы по деблокированию Донбасса

Представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что первыми предложение о разблокировании Донбасса заговорили представители ДНР и ЛНР, а не представитель Киева Леонид Кучма, как сообщалось ранее.

«На самом деле во время общений дискуссии вопрос о снятии исключительно самой блокады был поднят представителями ОРДО и ОРЛО (так на западе и на Украине называют ДНР и ЛНР – прим. ВЗГЛЯД), и поддержан в общей форме российской стороной», – передает «Страна» слова Сайдика.

Представитель ОБСЕ отметил, что говоря накануне о снятии блокады, он затронул «только один аспект очень комплексного и сложного вопроса о снятии торговых ограничений и восстановлении экономических связей».

По его словам, Кучма только комментировал идею, а не был ее «хедлайнером».

«Он особо подчеркнул, что эта работа должна быть взаимна и он, в частности, говорил об отмене так называемого внешнего управления предприятиями, а также о ряде других мер. Все они, разумеется, должны реализовываться в правовом поле Украины», – сказал Сайдик.

Накануне сообщалось, что именно Кучма предложил снять с Донбасса экономическую блокаду. Однако и представитель России Борис Грызлов, и представители ДНР ранее сообщали, что именно они вышли с этим предложением.

На Украине резко отреагировали на сообщения о том, что Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донбасса.