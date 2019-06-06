В Минкомсвязи рассказали о курьезах при подключении к цифровому телевидению

Директор департамента госполитики в области СМИ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Екатерина Ларина рассказала о курьезных ситуациях во время подключения населения к цифровому телевещанию.

Ларина вспомнила случай, когда волонтер помогала женщине настроить ТВ-приставку: «А женщина говорит волонтеру – мне это ничего не надо, мне надо только два канала, на одном телевизоре у меня один канал, а на другом – другой. Больше ничего не нужно», передает РИА «Новости».

Министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин уточнил, что в интернете даже было фото пульта, адаптированного волонтером для пожилой женщины. «Они кнопки пульта частично заклеили скотчем и белой бумагой – те, которые женщине не нужны для употребления. Там штуки три кнопки осталось. Была просьба и волонтер догадался и взрослому поколению помогли», – сказал Лопаткин.

Ларина также сообщила, что еще один волонтер наклеил на отдельные кнопки пульта пластырь, чтобы женщина со слабым зрением могла ориентироваться.

«И просто про национальных самоделкиных... У нас несколько лет назад был вызов на Дальнем Востоке, когда человек позвонил возмущенный, что у него ТВ отключили. Говорит, что раньше был сигнал, а сейчас выключили. Приехали к нему сотрудники, а у него в антенное гнездо вставлена вилка алюминиевая с загнутыми в разные стороны концами. Он подобрал конфигурации, но что-то случилось», – добавила она.

Напомним, в 2019 году Россия переходит от аналогового к цифровому телевещанию. 64 региона уже перешли на «цифру», еще 21 регион перейдет 14 октября.